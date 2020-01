Eriksen Inter, in campo 20' con il Watford. Il primo a salutare la curva

Chirstian Eiksen ha disputato gli ultimi 20 minuti di Watford Tottenham. Nonostante ieri Mourinho avesse confermato che sarebbe partito titolare, il danese è entrato a gara in corso, giocando un buonissimo scampolo di gara.

Al fischio finale, come si evince dal video, il top player ha salutato per primo i tifosi ospiti in curva, ricevendo applausi e non più fischi. Questa potrebbe essere l'ultima partita con la maglia degli Spurs per Eriksen.

Come vi avevamo raccontato ieri in esclusiva, filtra grande ottimismo per il trasferimento all'Inter del centrocampista. I nerazzurri hanno già l'accordo con il calciatore, si dovrà limare la distanza tra i due club: ballano circa 5 milioni per il prezzo del cartellino.