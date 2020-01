Eriksen Inter, in arrivo una nuova offerta: i dettagli dell'affare

Christian Eriksen sempre nel mirino nerazzurro: il centrocampista danese è in scadenza di contratto col Tottenham, con l'Inter che ora prepara una nuova offensiva.



In arrivo un tesoretto dalla cessione di Gabigol al Flamengo, utile per il club targato Suning per provare a chiudere la trattativa con gli spurs per il playmaker allenato attualmente da Mourinho.



L'offerta corrisponderebbe a 10 milioni più eventuali bonus, e l'intenzione sarebbe quella di assicurarsi il giocatore entro la fine di questa sessione invernale di trasferimenti. A riportarlo nella giornata odierna è "Sportitalia".