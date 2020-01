Eriksen Inter, il Tottenham tentato dall'offerta dei nerazzurri

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla "Gazzetta dello Sport" l'Inter avrebbe alzato l'offerta a 15 milioni per cercare di addolcire l'accordo col Tottenham in merito all'affare Eriksen.



La missione di Ausilio servirà per cercare di capire e di far abbassare le pretese al club londinese e stando sempre a quanto riferito dalla Rosea gli Spurs potrebbero scendere a 17 milioni.



Nell'ambiente nerazzurro filtra ottimismo: preparata una bozza di contratto per il centrocampista danese che, in caso di sì finale da parte del Tottenham, si legherebbe in questa finestra di mercato al club targato Suning firmando un contratto fino al 2024 con un ingaggio di 7,5 milioni più bonus.