Eriksen Inter, il Tottenham stabilisce la cifra per la cessione

Christian Eriksen sembrerebbe essere finito sul taccuino di Marotta: il centrocampista danese è in scadenza di contratto con mezza Europa che sarebbe pronta ad accaparrarselo in vista della stagione successiva.



Ci sarebbero novità anche sulla cifra del trasferimento: secondo le ultime indiscrezioni di "Tuttomercatoweb" il Tottenham avrebbe chiesto 30 milioni per lasciare andare il suo playmaker.



Psg e Juventus le altre rivali, anche se il calciatore non avrebbe mai nascosto il suo desiderio di vestire la casacca del Real Madrid (altro club interessato). Marotta e Ausilio osservano, studiando l'operazione per giugno.