Eriksen Inter e quello scambio mai decollato col Chelsea

C'è ancora tanta curiosità (e anche scetticismo da parte di alcuni) dietro al potenziale di Christian Eriksen, ingaggiato a gennaio dall'Inter per 20 milioni di euro e ancora oggi col danese che non è mai riuscito ad esprimersi al 100%.

L'ex Tottenham nonostante non abbia mai brillato in nerazzurro non è mai stato un esubero, ma secondo la redazione di calciomercato.com durante la sessione di mercato appena conclusa il club di Via della Liberazione poteva intavolare uno scambio col Chelsea.

Il tutto riconduce a N'Golo Kante, autentico pallino di Antonio Conte che però è stato blindato dai Blues. L'ipotetico scambio avrebbe permesso ad entrambi i club di iscrivere a bilancio una plusvalenza preziosa, ma nonostante ciò Roman Abramovich non ha dato il proprio benestare al buon esito della trattativa.