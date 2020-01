Eriksen Inter, dopo la tribuna di oggi arriva la polemica di Mourinho

L'affare che pare destinato a portare nella Milano nerazzurra Christian Eriksen, sta continuando a far parlare di sé a prescindere dal blasone del calciatore che è coinvolto. Il fuoriclasse danese infatti, per la sfida di oggi contro il Southampton è stato spedito da Josè Mourinho direttamente in tribuna.

Un episodio che non è stato digerito dallo Special One che ha commentato l'accaduto in maniera piuttosto polemica. "Non voglio dire nulla. Dico solo che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi al 25 di gennaio. E non è colpa del Tottenham se invece è così".

Questo è quanto dichiarato dall'allenatore degli Spurs dopo la trasferta di oggi. Insomma, la cessione a stagione in corso di una delle pedine più importanti del proprio scacchiere non è stata affatto gradita da Mourinho, ma ciò - ovviamente - non comprometterà il passaggio di Eriksen all'Inter.