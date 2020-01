Eriksen Inter, dalla stampa danese arriva una nuova indiscrezione

Christian Eriksen sembrerebbe essere uno dei nomi caldissimi in casa Inter: il centrocampista è in scadenza di contratto col Tottenham con i nerazzurri che sarebbero stati i primi a muoversi su un ipotetico trasferimento già a gennaio.



Secondo il giornalista danese Henrik Fallesen i nerazzurri starebbero già prendendo in considerazione l'idea di portare il playmaker degli Spurs in questa finestra di mercato.



La condizione non al top di Sensi e il ko di Barella riducono le alternative sulla mediana, e un'accelerata nei prossimi giorni potrebbe essere decisiva. Si tratterebbe di un grosso colpo date le scelte a centrocampo momentaneamente ridotte al lumicino per Conte. Eriksen-Inter: persiste l'interesse.