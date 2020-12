Eriksen Inter, dall'Inghilterra sicuri: "I nerazzurri hanno fissato il prezzo"

Non sembrano affatto volersi placare i rumors che vedono Christian Eriksen sempre più vicino ad una cessione durante la sessione di mercato invernale che si aprirà tra meno di un mese.

Il rapporto col tecnico nerazzurro Antonio Conte non è dei migliori. Quest'ultimo non riesce a trovare una collocazione tattica fissa per il danese. Questo vede Eriksen sempre più ai margini del progetto Conte e per la quale si prospetta un'imminente partenza.

Secondo il tabloid inglese Sun, sull'ex Tottenham sarebbero pronte a fiondarsi Manchester United e Arsenal in quello che ad un solo anno di distanza si rivelerebbe un clamoroso ritorno in Premier League. Sempre il Sun però precisa: per lasciarlo partire a titolo definitivo, il club di Via della Liberazione richiede 30 milioni di euro.