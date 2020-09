Eriksen Inter, dall'Inghilterra sicuri: Conte scarica il danese

Il futuro di Christian Eriksen sembrerebbe essere un punto interrogativo: il centrocampista danese, non avendo avuto un ampio minutaggio in quest'ultima stagione, sarebbe in lista cessioni. Antonio Conte, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, avrebbe anche deciso il prossimo obiettivo per la mediana scaricando di fatto l'ex playmaker degli Spurs.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Daily Mail, infatti, il tecnico interista sarebbe più propenso a scegliere definitivamente il 3-5-2 chiedendo alla società l’acquisto di N’Golo Kante per farne il perno del centrocampo.



Eriksen, in quest'assetto tattico, difficilmente riuscirebbe a trovare un eccellente affiatamento coi compagni, date le sue caratteristiche molto diverse e non idonee al nuovo schema scelto da Conte. Adesso i nerazzurri meditano sulla cessione del danese, possibile il via libera a 35 milioni di sterline (pari a 40 milioni di euro) per poi reinvestire l'ipotetica entrata proprio sul mediano dei blues. Eriksen resta momentaneamente a Milano ma d'oltremanica fanno sapere che Conte ha già scaricato il giocatore preferendo l'ex Leicester come innesto ideale per l'Inter della prossima stagione.