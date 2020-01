Eriksen Inter, dall'Inghilterra arriva una nuova indiscrezione

Secondo quanto riferito dal "Times", Christian Eriksen ha raggiunto un accordo con l'Inter sulla base di 100 mila sterline alla settimana, circa 5,2 milioni di sterline l’anno .



Al playmaker degli Spurs è stato offerto un contratto di quattro anni per trasferirsi in nerazzurro. Dall’altra parte il Tottenham starebbe pressando per la cessione in questa finestra di mercato, per non perdere il centrocampista a zero e per incassare un tesoretto di 20 milioni dal suo addio.



Cessione imminente quella del calciatore, che in occasione dell'ultima gara di Premier col club allenato da Mourinho ha potuto vedere sventolare sugli spalti la bandiera danese. Vicina quindi una sua partenza, con Marotta e Ausilio che provano ad accelerare i tempi.