Eriksen Inter, cresce l'ottimismo: l'offerta di Ausilio al Tottenham

Christian Eriksen sempre più vicino a vestire la casacca nerazzurra: l'Inter presenterebbe una nuova offerta e cresce la fiducia per la buona riuscita dell'affare in questo mese.



Secondo quanto riporta il Daily Mail i nerazzurri sarebbero disposti a versare nelle casse degli spurs ben 12 milioni più bonus (circa 14 milioni di euro). La richiesta del club di Levy è di 20 milioni, ma filtra serenità e ottimismo per la conclusione della trattativa nelle prossime ore.



Eriksen avrebbe già detto sì al club targato Suning, resta solo da limare il dettaglio sulla cifra del trasferimento. Ausilio incontrerà la dirigenza del club londinese e il faccia a faccia servirà a capire e a stabilire un punto d'incontro che soddisfi le due squadre.