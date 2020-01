Eriksen Inter, ci siamo: si limano i dettagli sull'affare

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ormai fatta per il passaggio di Christian Eriksen in nerazzurro: intesa vicina, con il danese pronto a vestire la maglia dell'Inter per i prossimi quattro anni.



L'accordo è imminente, con l'agente a Milano per limare gli ultimi dettagli sul nuovo contratto col club targato Suning. Ecco quanto affermato sui social da parte di Nicolò Schira, famoso cronista di calciomercato:



"L 'agente (M.Schoots) è a Milano con uno dei suoi avvocati per fissare gli ultimi dettagli del contratto con l' Inter . Accordo totale fino al 2024 con i nerazzurri, che sono pronti a chiudere l'accordo Tottenham per € 18M. Affare fatto".