Eriksen Inter, ci siamo. Il Tottenham ha accettato l'offerta dei nerazzurri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inter e Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in nerazzurro di Christian Eriksen.

L'Inter ha aumentato l'offerta inizialmente di 15 milioni di euro (come vi avevamo raccontato in esclusiva), a 20 (più bonus ancora da definire) per il cartellino del danese.

Il centrocampista dovrebbe essere a Milano all'inizio della prossima settimana, e potrebbe scendere in campo già nel derby contro il Milan.