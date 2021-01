Eriksen Inter, chiara la volontà del giocatore. I nerazzurri aprono al prestito

In casa nerazzurra continua a tenere banco la situazione di Christian Eriksen, sempre più ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, il danese starebbe spingendo per un ritorno al Tottenham, dopo esattamente un anno dal suo addio.

Il trequartista classe ‘92 vorrebbe giocare con continuità in vista dei prossimi Europei ed avere un ruolo da protagonista. Stando a quanto riferiscono dall’Inghilterra, l’Inter avrebbe aperto all’ipotesi prestito per liberarsi in parte del suo pesante ingaggio e anche per provare a far aumentare il suo valore per poi cederlo a titolo definitivo in estate.

Gli Spurs sembrerebbero interessati a riaccoglierlo ma al momento non ci sarebbe ancora stato nessun discorso ufficiale tra i club. L’Inter sarebbe in attesa di proposte concrete e spera di poterlo cedere negli ultimi giorni di mercato.