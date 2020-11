Eriksen Inter, cessione a gennaio? L’entourage apre al ritorno al Tottenham

Sempre più incerto il futuro di Christian Eriksen. Il danese sta trovando diverse difficoltà di adattamento in nerazzurro nel modulo di Antonio Conte e potrebbe essere ceduto già durante la prossima finestra di mercato.

I nerazzurri sarebbero pronti a venderlo di fronte ad un’offerta adeguata, anche per risparmiare sul suo pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Sulle tracce del trequartista ci sarebbero diversi top club, tra cui Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma attenzione all’ipotesi Tottenham.

Secondo quanto riportato da Football Insider, l’entourage del classe ‘92 sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova squadra e avrebbe già offerto il proprio assistito ad alcuni club. Come rivela il tabloid britannico, il futuro Eriksen potrebbe essere ancora in Premier League e i suoi agenti avrebbero già aperto a un clamoroso ritorno al Tottenham a un anno esatto dalla cessione. L’Inter preferirebbe cederlo a titolo definitivo, ma non è da escludere una cessione con la formula del prestito a determinate condizioni per il riscatto.