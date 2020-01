Eriksen Inter, Biasin fa il punto della situazione: le cifre dell'operazione

Si fa sempre più rovente l'asse Milano-Londra per quel che concerne Christian Eriksen. Il fuoriclasse del Tottenham, attualmente in cima alla lista della spesa di Beppe Marotta, può vestire la maglia nerazzurra già in questa sessione di mercato.

A riferirlo è stato il famoso giornalista sportivo Fabrizio Biasin che attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha fatto il punto sull'affare che coinvolge il danese.

Eriksen e l'Inter infatti, al momento hanno un accordo di massima sulla base di un contratto da 7 milioni di euro annui. Adesso resta da capire quanto richiederà il Tottenham per cederlo subito e non perderlo a parametro zero in estate. Il prezzo del cartellino? Intorno ai 20 milioni di euro. Marotta dunque resta alla finestra.