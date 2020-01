Eriksen Inter, Ausilio in direzione Londra per trattare col Tottenham

Christian Eriksen - Inter, pista caldissima. Il centrocampista danese continua ad essere nei radar nerazzurri dopo che la trattativa per portare Vidal a Milano si è bruscamente congelata.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista di "Calciomercato.com" Pasquale Guarro, il ds nerazzurro Piero Ausilio sarebbe in viaggio verso Londra per provare a sbloccare la trattativa per il playmaker degli Spurs e per strappare il sì dal club di Levy.



Eriksen quindi sarebbe diventato l'obiettivo primario: l'Inter continua ad insistere per il giocatore e per provare a chiudere in questa finestra di mercato. Ausilio verso la capitale inglese.