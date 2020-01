Eriksen Inter, aumentata l'offerta: cresce l'ottimismo

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb l’Inter avrebbe alzato l’offerta al Tottenham per Christian Eriksen. Partiti da otto milioni più due di bonus l’offerta dei nerazzurri è stata aumentata fino a 15 milioni più tre e infine a 15 più cinque milioni di bonus.



Si tratterebbe di un totale di 20 milioni che sembrerebbe la cifra giusta per convincere il club di Levy a lasciar andare il playmaker del centrocampo allenato da Mourinho.



In casa Inter cresce l'ottimismo per portare a termine la trattativa e per regalare ad Antonio Conte l'innesto tanto desiderato sulla mediana. Eriksen - Inter: le parti sarebbero adesso più vicine.