Eriksen, il Manchester United prepara l'offerta e Marotta attende

Si fa sempre più rovente la telenovela relativa al futuro di Christian Eriksen. Il fuoriclasse danese, attualmente di proprietà del Tottenham, ha un contratto in scadenza con gli Spurs a giugno 2020 che quasi certamente non rinnoverà.

E' così che salta fuori il Manchester United, club che per Eriksen si muove sotto traccia già da qualche mese e che potrebbe preparare un'offerta per ingaggiarlo già a gennaio. Secondo El Desmarque infatti, i Red Devils proporranno al Tottenham poco più di 20 milioni di sterline.

Il tutto per anticipare la concorrenza (su Eriksen c'è anche il Real Madrid di Zinedine Zidane) e rinforzare la rosa nel più breve tempo possibile. L'AD interista Beppe Marotta in passato ha tentato qualche timido approccio, ma fare a sportellate con club ricchi come il Manchester United non sarà affatto semplice.