Eriksen Bayern Monaco, un amore che non s'ha da fare

E' sicuramente un profilo che fa parecchia gola a mezza Europa quello di Christian Eriksen. Il danese, ormai da anni, è uno dei centrocampisti più ambiti da molti top club del nostro continente.

Uno di questi si diceva fosse il Bayern Monaco, ma a smentire l'interesse dei bavaresi direttamente dal proprio account Twitter ci ha pensato il giornalista della Bild, Christian Falk. "Non c'è nessun interesse del Bayern Monaco per Eriksen".

Poche parole ma con l'obiettivo preciso di smentire ogni possibile mossa futura dei tedeschi nei confronti dell'ex Tottenham. Intanto, il ruolo di panchinaro nella Milano nerazzurra ad Eriksen inizia a star stretto. Vedremo se nel mercato di gennaio l'Inter deciderà di liberare il giocatore e riparlare del futuro la prossima estate.

Not true: there is no interest of @FCBayern in @ChrisEriksen8 (again) https://t.co/JJv9KNFaQw