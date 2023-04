Empoli-Inter, non solo la sfida di domani: due gioielli dei toscani in orbita nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/04/2023

Empoli-Inter, oltre alla partita, ci sarà anche un’occasione di mercato. Domani all’orario di pranzo, la squadra nerazzurra sfiderà quella toscana in campionato. Una partita che, come dimostra la sconfitta dell’andata, non sarà per niente facile per gli uomini di Inzaghi. I nerazzurri, infatti, avranno solo la vittoria come risultato finale da poter raggiungere, specie dopo numerose sconfitte e dopo i punti ridati alla Juventus che hanno complicato ulteriormente la lotta alla prossima Champions League.

Intanto, tra Inter ed Empoli, non sarà solo l’occasione per sfidarsi sul campo da gioco. Dietro la scrivania potrebbero nascere degli intrecci di mercato particolarmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda due giocatori che stanno facendo molto bene in questa stagione e che da viale della Liberazione vorrebbero portare a Milano per la prossima stagione.

Empoli-Inter, non solo la partita di campionato: tra le due società potrebbe essere anche una grande occasione di mercato

Come detto, i nerazzurri, stanno cercando di programmare la prossima stagione attraverso possibili movimenti di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su due gioielli empolesi. Il primo, senza dubbio, è il portiere Guglielmo Vicario, che si sta attestando ancora tra i migliori del campionato nel proprio ruolo.

Il secondo, è il trequartista classe 2003, Tommaso Baldanzi, che i nerazzurri considerano già abbastanza pronto per poter effettuare il grande salto in una grande squadra. I buoni rapporti tra le due società – si veda l’affare Asllani – potrebbe facilitare le due operazioni, così come l’eventualità di poter inserire una pedina come Martin Satriano, potrebbe ridurre le richieste economiche dei toscani.