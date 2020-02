Emiliano Viviano vicino all'Inter, oggi le visite mediche

L'Inter pensa allo svincolato Emiliano Viviano per sopperire all'infortunio di Samir Handanovic. Il problema al mignolo del portiere sloveno sembrerebbe essere più grave del previsto, le sue condizioni non paiono migliorare, per questo motivo i nerazzurri si stanno tutelando con l'ex Sporting Lisbona.

Complice anche la poco brillante prestazione di Daniele Padelli nel derby contro il Milan, la società nerazzurra è corsa ai ripari. Emiliano Viviano, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sosterrà oggi le visite mediche, in seguito farà dei test fisici per comprendere al meglio le condizioni del portiere italiano.