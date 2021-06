Emerson Royal Inter, il Barcellona fissa un prezzo al momento troppo "alto"

Quello di Emerson Royal, per la fascia destra resta uno dei profili maggiormente dall'Inter. Achraf Hakimi ad oggi sembra l'unico in grado di far monetizzare il club nerazzurro e far respirare la cassa.

Per questo motivo, la dirigenza di Via della Liberazione è al lavoro quantomeno per monitorare il possibile sostituto del marocchino. Ed è così che entra in scena il nome Emerson Royal, classe 1999 che dopo l'esperienza in prestito al Betis ha fatto ritorno al Barcellona.

Qualora il club catalano dovesse cedere il giocatore questa estate, il Betis andrebbe ad incassare 9 milioni di euro. Per questo motivo, secondo Sky Sport il Barcellona intende privarsi dell'esterno per non meno di 25 milioni di euro (in modo tale da ricavarne almeno 16).