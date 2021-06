Emerson Palmieri, non solo Inter e Napoli: spunta un altro club di Serie A

Emerson Palmieri è alla ricerca di un nuovo club in vista della prossima stagione. L’oriundo, attualmente impegnato con l’Italia nell’Europeo, sarebbe fuori dal progetto tecnico del Chelsea di Tuchel e nella lista dei partenti. La volontà del giocatore sarebbe quella di tornare in Italia, in un club che gli garantirebbe di giocare con più continuità. Nell’ultima stagione ha collezionato soltanto 15 presenze complessive con i blues tra Premier League, Champions League e le due coppe nazionali.

Sulle sue tracce ci sarebbero da tempo Inter e Napoli ma, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, negli ultimi giorni si sarebbe aggiunta alla corsa per l’esterno anche la Lazio. Nella capitale potrebbe ritrovare Maurizio Sarri, che lo ha già allenato nel Chelsea nell’anno della vittoria dell’Europa League.

I blues valuterebbero il giocatore circa 20 milioni di euro, ma a causa del contratto in scadenza nel 2022, Abramovic potrebbe accontentarsi di una cifra minore. La Lazio avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e sarebbe disposta ad acquistarlo soltanto nel caso in cui il Chelsea aprisse al prestito. Nel caso in cui l’operazione non dovesse concretizzarsi avrebbero già individuato l’alternativa in Pezzella del Parma.