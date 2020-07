Emerson Palmieri Inter, il preferito di Conte resta proprio lui

La caccia per accaparrarsi un nuovo esterno sinistro da alternare con Ashley Young in casa Inter ora inizia ad entrare nel vivo. Di profili monitorati costantemente al momento ce ne sono diversi, ma in pole position resta quello di Emerson Palmieri.

Antonio Conte per l'ex Roma stravede, ma trattare col Chelsea (club che con l'ex CT della Nazionale non è rimasto proprio in ottimi rapporti) sarà tutt'altro che semplice.

Secondo la redazione di calciomercato.com infatti, il duo Marina Granovskaia-Roman Abramovich per liberare l'italo-brasiliano pretende un assegno da almeno 30 milioni di euro. Beppe Marotta continua a lavorare sotto traccia con la fumata bianca che potrebbe arrivare anche a cifre leggermente inferiori.