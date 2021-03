Emerson Inter, trattativa destinata a riaprirsi in estate: lo scenario

L'avventura al Chelsea di Emerson Palmieri continua a procedere a singhiozzo. L'esterno italo-brasiliano quest'anno ha collezionato appena 9 presenze (di cui non tutte nemmeno da 90 min), un fattore che lo fa inevitabilmente meditare di cambiare di aria.

L'ex Roma non trovava spazio sotto la guida di Frank Lampard e non lo trova nemmeno adesso che sulla panchina dei Blues siede Thomas Tuchel. Dunque, secondo la redazione di calciomercato.com, per la prossima estate potrebbe tornare in auge l'ipotesi Inter.

Il classe 1994 è notoriamente gradito sia dalla dirigenza di Via della Liberazione sia dal tecnico Antonio Conte che ormai da un anno lo richiede allo stato maggiore del proprio club. Trattare con Roman Abramovich e Marina Granovskaia però è impresa difficile. Per convincere i due vertici dei londinesi infatti, occorrerà un assegno da almeno 20 milioni di euro. Il tutto ovviamente, dipenderà anche dal futuro societario dell'Inter.