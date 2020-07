Emerson Inter, per l'esterno brasiliano pronta un'offerta al rialzo

I casting per il ruolo di esterno sinistro in casa Inter sono entrati nella fase calda. Oltre a quello di David Alaba, un altro profilo che stuzzica la dirigenza di Via della Liberazione è quello di Emerson Palmieri.

L'ex terzino della Roma è valutato dai Blues 30 milioni di euro, ma secondo Tuttomercatoweb l'Inter potrebbe convincere Marina Granovskaia (il braccio destro di Roman Abramovich) con un assegno da 20 milioni di euro.

Capitolo ingaggio: Emerson ad oggi a Londra percepisce 3 milioni di euro a stagione. Grazie al Decreto Crescita però, l'Inter può proporre al brasiliano un contratto da ben 4 milioni di euro netti all'anno.