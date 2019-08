El Pais - In casa Inter riprende quota un obiettivo di mercato. Il punto

Ivan Rakitic torna di moda nei pressi della sede interista. Secondo le indiscrezioni de "El Pais" il croato piacerebbe molto al congiunto Suning che, una volta adocchiato Vidal, potrebbero pensare al numero quattro blaugrana per rinforzare la mediana.



Rakitic, ai ferri corti con Valverde, potrebbe fare al caso dei nerazzurri dopo che il tecnico del club catalano ha manifestato la volontà di sfoltire la rosa.



Non solo: stando sempre alle indiscrezioni iberiche anche il Psg avrebbe chiesto informazioni sull'ex Siviglia. Concorrenza di primo livello per la Beneamata che spera di rinforzare la regia con un arrivo di prestigio.