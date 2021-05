Effetto Mourinho: la Roma insidia l'Inter per un centrocampista

La Roma di Josè Mourinho è alla ricerca di un centrocampista che possa far fare un salto di qualità alla propria rosa.

Tanti i nomi nella lista dei giallorossi, da Renato Sanches e Manuel Locatelli. Ma l’ultimo in ordine di programma è quello di Wijnaldum che andrà via a zero dal Liverpool.

Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse da parte dell’Inter che, però, prima deve risolvere alcuni interrogativi sul proprio futuro.