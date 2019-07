Ebbe San Siro ai suoi piedi, oggi può tornare in Italia

Due anni fa Rafinha arrivò all'Inter in punta di piedi, reduce da una lunga convalescenza post infortunio. Spalletti all'inizio lo impiegò con il contagocce, poi, via via che la condizione fisica del ragazzo cresceva, sempre più a lungo, fino a consegnargli le chiavi del centrocampo nerazzurro.

I piedi erano di livello superiore, il talento pure e la capacità di farsi benvolere dal pubblico di San Siro addirittura eccezionale. Nacque un feeling straordinario con la gente nerazzurra, interrotto solo dalle difficoltà del FFP che ne impedirono il riscatto dal Barca.

Dopo un nuovo durissimo infortunio, oggi Rafinha torna in pista e potrebbe riaffacciarsi sillo scenario della serie A.. "Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Rafinha per il Barcellona è poco più che un esubero, e la Fiorentina si è interessata al ragazzo, che potrebbe regalare ai viola qualità e un profilo internazionale che si cerca da tanto tempo, dando una forte possibilità di riscatto al giocatore. Sul giocatore però c’è forte l’interesse del Valencia, che non vuole però spendere i 15 milioni richiesti dai blaugrana, che sarebbero però una cifra più che abbordabile per la Fiorentina di Commisso, ancora immobile in questa sessione di mercato."