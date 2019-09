E' successo dopo Cagliari Inter, un fuoriprogramma inatteso

L'Inter vince a Cagliari una partita difficile e sofferta. I gol di Lautaro e Lukaku permettono ai nerazzurri di conquistare la seconda vittoria e restare in vetta alla classifica.

Anche stasera, nonostante le difficoltà, si sono visti i segni del mutamento nel gioco della squadra, con la continua ricerca della profondità, anche se con molti errori. Ma la cosa più strana e anche più bella è successa però a fine partita. Le telecamere di Inter TV hanno inquadrato il rettangolo di gioco cagliaritano dopo il termine della gara. Lo stadio si andava svuotando ma in campo le riserve dell'Inter che non hanno giocato si sono fermate per correre e compiere alcuni minuti di esercizi atletici agli ordini del preparatore atletico Pintus.

Anche questo deve essere interpretato come un segnale del nuovo spirito di gruppo che lo staff tecnico sta cercando di creare il più rapidamente possibile.