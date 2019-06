E’ assalto ad un nerazzurro, ma Conte può fregare tutti

Dopo lo splendido mondiale Under 20 disputato, Andrea Pinamonti è senza dubbio il giocatore nerazzurro più in voga sul mercato. Il suo agente ha parlato di 18 richieste pervenute, di certo c’è l’interesse di Genoa, Samp e Spal in Italia mentre dall’estero si sono già mosse Benfica ed Eintracht Francoforte. Soprattutto i tedeschi stanno tallonando da vicino l’Inter e l’entourage del 20enne attaccante per convincerlo alla trasferta in Germania dove potrebbe prendere il posto di Jovic appena passato al Real Madrid. Fino a ieri l’Inter sembrava disposta ad intavolare trattative per la cessione del ragazzo per una somma intorno ai 18-20 milioni ma solo a condizione che nell’accordo fosse previsto il diritto di recompra.

Oggi il sito TuttomercatoWeb propone invece una ipotesi del tutto diversa: “il club nerazzurro, e soprattutto Antonio Conte, hanno apprezzato la crescita tecnica e di personalità del giocatore negli ultimi mesi. Per questo una permanenza in nerazzurro non è da escludere a priori con l’ex ct che potrebbe valutarlo con maggiore attenzione nel ritiro di Lugano“.