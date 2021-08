Dzeko vicino all'Inter? La posizione della Roma sull'attaccante

Dopo due anni, per l’Inter torna in auge il nome di Edin Dzeko per sostituire Romelu Lukaku, oramai ai dettagli per il suo passaggio al Chelsea. Il centravanti della Roma è uno dei nomi che la dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente per poterne fare l’attaccante della prossima stagione.

L’attaccante bosniaco avrebbe richiesto un biennale, in viale della Liberazione, a 5,5 milioni di euro netti più bonus – alla Roma ne prende 7,5. E la Roma, cosa ne pensa? Secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, la dirigenza ieri avrebbe avuto un confronto con il tecnico giallorosso, Josè Mourinho, proprio sul proprio numero 9.

Il tecnico portoghese non vorrebbe perderlo, ma di certo non farà le barricate per trattenerlo, visto anche lo stipendio guadagnato dal giocatore. Stavolta potrebbe essere la volta buona per questo trasferimento: l’Inter potrebbe avere il suo dopo Lukaku e la Roma potrebbe concentrarsi su un attaccante da poter acquistare sul mercato.