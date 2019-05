Dzeko: la rottura con la Roma è totale, vuole solo l'Inter

Per il Corriere dello Sport l'avventura di Dzeko alla Roma è terminata. L'attaccante bosniaco è determinato a vestire la maglia dell'Inter ed è pronto allo scontro frontale con la dirigenza capitolina.

"Dzeko vuole solo l’Inter ed è andato a Istanbul in vacanza con la famiglia prima della nazionale (non per trattare con il Fenerbahçe…). Per Edin è pronto un triennale, più o meno alle cifre che percepisce attualmente a Roma. La società giallorossa non lo lascerà partire a prezzo di saldo, ma il bosniaco ha già detto che non rinnoverà ed è pronto anche a svincolarsi a zero nel giugno 2020. Un accordo tra i club sarà trovato: magari ci vorranno un paio di settimane di lavoro ed è possibile che sia inserita una contropartita tecnica“.