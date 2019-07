Dzeko, la Roma è pronta ad alzare le pretese: Marotta infastidito

Che l'Inter, complice la rottura con Mauro Icardi, sia alla ricerca di due nuove punte non è di certo una novità. Edin Dzeko, che ad oggi non rappresenta una priorità come Romelu Lukaku, sarebbe il secondo attaccante richiesto da Antonio Conte.

La Roma dal canto suo, nonostante il bosniaco abbia scelto i nerazzurri da settimane, continua a fare muro. Nella giornata di ieri l'AD interista Beppe Marotta ha alzato la propria proposta a 15 milioni di euro senza bonus.

Offerta declinata dai capitolini che potrebbero richiedere anche più di 20 milioni, a meno che l'Inter non si convinca ad accettare il cartellino del bosniaco più un conguaglio di 30 milioni di euro in cambio di Icardi. Quest'ultima ipotesi però, al momento non convince i nerazzurri.