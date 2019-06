Dzeko-Inter, trovata la contropartita che può soddisfare la Roma

L'affare è in dirittura d'arrivo già da qualche settimana, ma stando a quanto appreso dall'edizione del Corriere dello Sport di oggi, l'affare che porterà Dzeko all'Inter adesso può chiudersi in tempi brevi.

Secondo il famoso quotidiano infatti, la dirigenza meneghina ha intenzione di regalare il centravanti bosniaco al neo-tecnico Conte inserendo come contropartita tecnica il cartellino del giovane Merola. A riguardo, stamattina si legge:

"Prima dalla fumata bianca però è necessario che i club trovino l’intesa sulla contropartita tecnica e sulla valutazione del cartellino. Nell’affare potrebbe rientrare Merola, in finale per lo scudetto Primavera con la formazione di Madonna domani sera a Parma contro l’Atalanta".