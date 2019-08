Dzeko Inter, stasera Roma-Real Madrid: potrebbe essere l'ultima partita

Questa sera all'Olimpico di Roma, i giallorossi scenderanno in campo alle ore 20:00 per affrontare in amichevole il Real Madrid di Zidane. In diretta dallo stadio romano, Angelo Mangiante ha annunciato l'undici titolare scelto da Fonseca.

Dzeko, obiettivo dell'Inter in attacco, con il giocatore che vuole fortemente il club nerazzurro, giocherà dal primo minuto. Potrebbe essere l'ultima partita all'Olimpico dell'attaccante bosniaco, come detto dal giornalista di Sky Sport.

L'Inter vuole dare ad Conte anche il centravanti giallorosso, per completare, insieme a Lukaku, quella parte di attacco che mette insieme fisicità e qualità a livello tecnico.