Dzeko-Inter, le importanti dichiarazioni del CT della Bosnia

Un'importante novità sulla situazione legata al trasferimento in nerazzurro di Edin Dzeko giunge dalla Bosnia Erzegovina. Poco fa ha infatti parlato, a "Klix.ba", Robert Prosinecki, commissario tecnico della Nazionale balcanica.

Così si è espresso sul bomber ex Manchester City: "Edin sta arrivando a Sarajevo oggi. Se è finita la trattativa per la quale era rimasto a Milano non lo so. Ma diciamolo: tutti ci aspettiamo che possa andare dove può rendere al meglio. Spero che possa chiudersi la trattativa con l’Inter, così saremo tutti contenti".