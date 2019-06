Dzeko-Inter, il bosniaco ha fretta di vestirsi di nerazzurro

Non accennano a placarsi le voci che vedrebbero coinvolto Edin Dzeko e l'Inter. L'attaccante bosniaco, concretamente in orbita Inter già da qualche settimana, non vede l'ora di approdare a Milano.

Prima che l'affare possa ufficializzarsi però, la Roma vuole attendere gli sviluppi relativi alla scelta del nuovo tecnico e del nuovo Direttore Sportivo. Solo dopo la risoluzione di questi enigmi, si potrà passare alla formalizzazione della trattativa. A riguardo, il Corriere dello Sport stamane scrive:

"Una volta esauriti quegli impegni (quella con la Nazionale), Dzeko punterebbe a definire il suo trasferimento in nerazzurro. In questo modo potrebbe andarsene in vacanza senza pensieri, avendo modo, inoltre, di mettersi subito a disposizione di Antonio Conte per l’inizio del ritiro. Sarebbe il modo migliore per inserirsi nell’impianto di gioco del tecnico nerazzurro".