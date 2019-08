Dzeko Inter, Fonseca sul futuro dell'attaccante: parole chiare del tecnico

Edin Dzeko resta un obiettivo dell'Inter di Antonio Conte. Dopo Romelu Lukaku, i nerazzurri vogliono portare a Milano anche l'attaccante bosniaco. Al momento, Dzeko è ancora al centro dell'attacco giallorosso.

Ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca ha parlato del futuro del centravanti, pronto a scendere in campo nell'amichevole contro il Real Madrid: "Giocherà dall'inizio, è un nostro calciatore. Al momento non teniamo in considerazione una sua uscita, conto su Dzeko".

Su Mauro Icardi: "Icardi è un grande calciatore, ma parlo dei giocatori che ho qui. Chiaro che Icardi e altri giocatori sono di valore".