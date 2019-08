Dzeko-Inter, ecco a quanto ammonta la distanza con la Roma

Un attaccante giovane e uno più esperiente. E' stata questa l'esplicita richiesta di Antonio Conte alla propria dirigenza per la formazione del reparto avanzato.

Nei primi parametri rientra senza dubbio il nome di Romelu Lukaku, nei secondi Edin Dzeko. Per quest'ultimo però, palesemente richiesto dal tecnico di Lecce a prescindere dal futuro di Mauro Icardi o dall'arrivo del belga, al momento persiste la distanza tra domanda e offerta tra Inter e Roma. A parlarne è stato Fabrizio Biasin:

"La differenza tra domanda e offerta per Edin Dzeko è di 4-5 milioni. Stiamo parlando di un giocatore che ha superato i 30 anni, quindi difficilmente chi lo acquista potrà recuperare quei soldi. Non dimentichiamoci che ha pure il contratto in scadenza".

Queste le parole del famoso giornalista ed editorialista in esclusiva sulle frequenze di Radio Sportiva. L'affare per il centravanti bosniaco potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.