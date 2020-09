Dzeko Inter, con Morata alla Juve l'asse Milano-Roma potrebbe riattivarsi

La caccia al vice-Romelu Lukaku in casa Inter non si è mai conclusa. Antonio Conte richiede a gran voce un attaccante esperto da alternare al belga ormai da un anno, con Edin Dzeko a rappresentare uno dei profili maggiormente graditi dal tecnico di Lecce.

Secondo calciomercato.com, complice anche il passaggio di Alvaro Morata alla Juventus, l'asse Milano-Roma per il bosniaco potrebbe riattivarsi. A riguardo, la nostra redazione lo scorso 29 agosto aveva pubblicato un'esclusiva dove confermavamo che l'ipotesi Dzeko per l'Inter non era ancora tramontata del tutto del tutto (leggi l'articolo qui).

L'ex Manchester City e Wolfsburg dunque può ancora raggiungere Aleksandar Kolarov a Milano, ma a poco più di 10 giorni dalla chiusura del mercato trattare diventa sempre più complicato per tutti.