Dzeko-Inter ci risiamo? Quell'abbraccio con Lukaku...le ultime indiscrezioni

Dzeko-Inter è stato un tormentone ricorrente nella scorsa estate di calciomercato con il bosniaco vicinissimo al passaggio in nerazzurro poi clamorosamente bloccato dalla società giallorossa che ha annunciato il rinnovo del"Cigno di Sarajevo". Il centravanti bosniaco è un cruccio di Antonio Conte che lo voleva con sè già al Chelsea, lo voleva al suo arrivo all'Inter ma ancora non è riuscito ad allenarlo.

Ora sembra esserci una nuova offensiva dell'Inter, secondo radio mercato, che starebbe ritentando Dzeko con un nuovo ricco contratto e con la prospettiva di giocare la Champions. Il d.g. nerazzurro Marotta ha smentito qualsiasi trattativa o intenzione di trattare Dzeko, ma si sa le parole le porta via il vento. Alla fine contano i fatti. Il bilancio della Roma piange e la società giallorossa dovrà sacrificare qualche big per salvare le casse e forse Dzeko, per età e prospettiva, sarebbe il più sacrificabile.

Può essere che anche Dzeko si sia pentito della sua scelta di un anno fa e voglia cambiare aria provando una nuova esperienza e sia stuzzicato dall'idea di essere allenato da un allenatore che ha tanta stima di lui. L'abbraccio a fine partita con Lukaku per molti è un segnale, mentre per molti è solo un reciproco rispetto e una reciproca stima tra grandi attaccanti. Staremo a vedere se questo strano calciomercato porterà a Conte il gigante che tanto desidera e se l'abbraccio di ieri sera tra i due bomber potrà avvenire per un gol segnato dai due il prossimo anno con la stessa maglia: quella nerazzurra.