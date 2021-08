Dzeko: "Domani a Trigoria? Vedremo. Step by step"

La trattativa per portare l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, all'Inter sembra essere in dirittura d'arrivo. Dopo la partenza di Romelu Lukaku, che ha già sostenuto le visite mediche con il Chelsea ed è volato a Londra, Simone Inzaghi ha l'attaccante che aveva richiesto in sostituzione del belga. Intanto il bosniaco, di ritorno da Portogallo con il resto della squadra giallorossa, ha parlato ai media in aeroporto.

Ecco le sue parole riportate da parte di Calciomercato.com: “Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane a causa del ritiro in Portogallo. Domani sarò a Trigoria? Vediamo. Step by step”.

Edin Dzeko non si sbilancia sul suo futuro, ma tutti sanno che la trattativa sta per andare a buon fine e che, dopo anni di interessamenti e di trattative non andate a buon fine, adesso il giocatore potrà legarsi definitivamente ai colori nerazzurri. Vedremo quando ci sarà l'annuncio da parte delle rispettive società.