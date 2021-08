Dzeko al top, si cerca un giovane da far crescere alle sue spalle

L'acquisto di Edin Dzeko da parte dell'Inter, che ha sostituito Romelu Lukaku partito in direzione Chelsea, è stato salutato con grande entusiasmo da tutto l'ambiente interista, soprattutto dopo il gol di testa segnato all'esordio contro il Genoa. Anche tra la dirigenza l'arrivo del calciatore è stato salutato molto positivamente tanto da ritagliargli un ruolo molto importante per il gruppo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vista l'importanza del bosniaco, l'Inter avrebbe in mente un progetto per un giovane da far crescere alle sue spalle per poi farne prendere il posto. Si tratta dell'attaccante, in questo momento di proprietà del Sassuolo, Gianluca Scamacca, sempre sotto la lente di viale della Liberazione.

Un giocatore molto apprezzato e su cui probabilmente verranno fatti dei tentativi in questi ultimi giorni di mercato. Oltre a lui, piace anche un altro giovane della società emiliana, ovvero Giacomo Raspadori, che però Carnevali non vuole cedere, per farlo consacrare definitivamente nella massima serie e poi venderlo ad altissimo prezzo.