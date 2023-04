Dybala-Inter, ritorno di fiamma? Di Marzio dice tutto sull’argentino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Dybala-Inter, ritorno di fiamma in estate? La scorsa sessione estiva di calciomercato, è stata caratterizzata dal tormentone Dybala. L’attaccante argentino ex Juventus, infatti, era uno dei principali parametri zero sul mercato che facevano gola a molti tra cui l’Inter. Tanti incontri ci sono stati nella sede nerazzurra, ma di fatto, a causa delle scelte differenti della dirigenza, la Joya non è arrivata e la Roma ne ha approfittato.

In nerazzurro, invece, è arrivato Romelu Lukaku che, in questa stagione, sembra un giocatore totalmente involuto rispetto a quello ammirato rispetto alla prima esperienza in nerazzurro e che è stato decisivo nella vittoria del diciannovesimo scudetto. Ma la situazione contrattuale di Dybala è molto particolare e, nei giorni scorsi, parecchi quotidiani hanno avanzato la possibilità di un ritorno di fiamma da parte dell’Inter.

Dybala-Inter, i media insistono con un possibile ritorno di fiamma: Di Marzio parla della situazione della Joya

Come detto, l’Inter, era davvero molto interessata all’arrivo di Dybala. Per ammissione dello stesso amministratore delegato, Beppe Marotta, la scelta poi è ricaduta su Romelu Lukaku. Si è anche parlato della possibilità di un ritorno di fiamma della società nerazzurra. A tal proposito, dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione della Joya argentina.

Per l’esperto di mercato, infatti, ci sono due clausole sul contratto di Dybala. La prima, valida per l’Italia, dal valore di 20 milioni di euro e che la Roma può ‘annullare’, aumentando l’ingaggio del giocatore dagli attuali 3,8 milioni percepiti a 6. L’altra, per l’estero, dal valore di 12 milioni e, in quel caso, tutto sarebbe nelle mani dello stesso Dybala.

Insomma, l’arrivo dell’attaccante argentino in nerazzurro, aldilà delle ipotesi, sembra un miraggio. Uno degli innumerevoli errori della dirigenza interista e che stanno contraddistinguendo la stagione in corso.