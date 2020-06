Dybala Inter, Marotta non ha mai smesso di sognare il colpo

C'è ancora Paulo Dybala al centro dei pensieri di Beppe Marotta per l'attacco interista. La scorsa estate, prima di cedere in prestito Mauro Icardi al PSG, l'AD interista provò ad intavolare uno scambio con la Juventus proprio tra l'ex capitano e la Joya.

Ora la situazione è cambiata: Icardi è diventato un calciatore parigino a titolo definitivo e il n°10 bianconero per lo scacchiere di Maurizio Sarri è diventato una pedina imprescindibile.

Direttamente dalla Spagna però, la redazione di Don Balòn (anche in virtù dei rumors che vedono Lautaro Martinez in orbita Barcellona) fa sapere che l'ex DG juventino sogna ancora il colpo Dybala. Una pista difficile da percorrere ma non impossibile.