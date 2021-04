Dybala - Inter, le parole dell'agente sul futuro dell'argentino

"Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione", sono queste le parole di Jorge Antun, agente di Paulo Dybala.

Il futuro è ancora tutto da scrivere per il talento argentino, ma sembrerebbe comunque essere lontano da Torino. Giuseppe Marotta sarebbe pronto a piazzare il colpaccio per l'Inter, che avrebbe anche il sapore di uno sgarbo alla grande rivale di sempre.

Non solo i nerazzurri sulle tracce di Dybala, c'è anche il PSG, che potrebbe inserire nella trattativa Mauro Icardi, ormai non più fondamentale per i parigini. Quest'operazione garantirebbe comunque un introito importante all'Inter,perchè in caso di cessione di Icardi in Italia l'Inter avrebbe incassato altri 15 milioni.

Insomma, una situazione win-win per i nerazzurri.