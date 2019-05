Dybala-Inter, la Joya è disposta a lavorare con Conte: lo scenario

Arrivano notizie bollenti sull'asse Milano-Torino. Paulo Dybala, che ormai da qualche mese è accostato all'Inter (anche in virtù della possibile partenza di Mauro Icardi), sembrerebbe interessato ad un approdo a Milano sotto la guida di Antonio Conte.

Un fattore che farebbe inevitabilmente piacere all'AD nerazzurro Beppe Marotta che avrebbe visto nei due ex juventini i profili ideali per riportare l'Inter alla vittoria di un titolo (in primis lo scudetto).

A riguardo, il Corriere di Torino riporta: "Beppe Marotta, dopo aver portato Paulo Dybala in bianconero lo vuol rendere protagonista del nuovo ciclo interista targato Antonio Conte; uno con cui l’argentino lavorerebbe volentieri sebbene, per ora, il diretto interessato giochi a nascondino".