Dybala Inter, dalla Spagna arriva un "assist" per i nerazzurri

Paulo Dybala e l'Inter, due nomi che sembrano destinati ad essere accostati spesso d'ora in avanti.

L'attaccante argentino, attualmente in forza alla Juventus, ha un contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno che non rinnoverà. Una decisione manifestata ufficialmente nella giornata di lunedì scorso mediante il proprio entourage capitanato da Jorge Antun. La notevole distanza tra domanda e offerta per il rinnovo, dettata dai forti dubbi del club bianconero sulla tenuta fisica del ragazzo, hanno portato alla rottura un rapporto cominciato nel 2015. Andrea Agnelli lo portò a Torino dal Palermo, acquistandolo in un'operazione da 40 milioni di euro.

Questo però appartiene già al passato, con Dybala che sta cominciando a meditare su quale progetto sposare a partire dal 1 luglio. L'AD interista Giuseppe Marotta per la Joya sonda il terreno ormai da diversi mesi, quando iniziava ad aleggiare lo spettro di una possibile rottura tra l'argentino e la Juventus. Lui e Dybala si sono proprio quando lo stesso Marotta ricopriva il ruolo di Direttore Generale del club bianconero, rimanendo in ottimi rapporti.

Stando a quanto riferito dalla redazione spagnola de El Nacional, oltre ai nerazzurri per l'ex attaccante rosanero ci sarebbero anche Barcellona e Atletico Madrid. A riguardo però bisogna fare una precisazione: i catalani si sono inseriti nella corsa poiché Joan Laporta (patron blaugrana) stravede per Dybala, ma l'attuale tecnico Xavi Hernandez non sembra essere dello stesso avviso giudicando il giocatore sopravvalutato. Situazione diversa per i Colchoneros, con Diego Pablo Simeone che sembrerebbe essere in forte pressing sul proprio Presidente, Enrique Cerezo, per portarlo nella capitale spagnola a parametro zero.